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Автоэксперт Ларин сравнил качество европейских и китайских машин

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Специалист по подбору автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин сравнил качество европейских и китайских машин.
Автоэксперт Ларин сравнил качество европейских и китайских машин
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Есть некоторые люди, которые пересаживались с очень хороших европейских автомобилей на китайские. Видимо, они их привлекают своей гарантией. Люди хотят делать ТО и чтобы не было внезапных поломок. Но если таковые возникнут, то их будет устранять дилер», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, старый европейский автомобиль проигрывает новому китайскому, поскольку у первого уже нет гарантии. Вместе с тем, отметил Ларин, у азиатского автопрома пока нет репутации надёжных производителей.

«У европейских автомобилей есть годами сложившаяся репутация, а у новых китайских пока такого нет. Это новинки. Люди ещё не распознали, что это за аппаратура, с чем придётся им столкнуться и так далее», — пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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