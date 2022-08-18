ОНК: глава профсоюза «Курьер» содержится в переполненной камере, нуждающейся в ремонте

Глава профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев, арестованный по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК), содержится в СИЗО №4 в восьмиместной камере, куда поместили 12 заключённых. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Заключённым приходится спать по очереди. Московские СИЗО по-прежнему переполнены, в этом изоляторе 600 человек находится сверх лимита», — пояснил член комиссии.

По словам правозащитника, в камере Украинцева есть проблемы с освещением, даже лампа ночного освещения не включается.

«Нет холодильника, не работают телевизор и даже обязательная по правилам внутреннего распорядка радиоточка, вентилятора тоже нет, поэтому духота», — продолжил правозащитник.

По его словам, профсоюзный лидер утверждает, что камера подвергается нашествию тараканов, а это может привести к инфекционным заболеваниям.

«Кирилл Украинцев и его соседи заявили, что готовы своими силами сделать в камере косметический ремонт, если администрация СИЗО предоставит материалы и гарантирует, что потом они будут содержаться в этом помещении», — рассказал собеседник RT, уточнив, что недавно утверждённые Минюстом России правила внутреннего распорядка следственных изоляторов позволяют привлекать следственно-арестованных к хозяйственным работам.

В ОНК отметили, что в ходе проверки обнаружили и другие камеры, нуждающиеся в ремонте.

Кирилл Украинцев был арестован по решению Савёловского суда 27 апреля. Он содержался в СИЗО №7 и в «Матросской тишине».

Ранее Украинцева штрафовали и арестовывали за участие в акциях курьеров, отстаивавших свои трудовые права.