Подмосковным инвесторам выделили ещё 21 земельный участок по программе «Земля за 1 рубль»

Ещё 19 подмосковным инвесторам выделили 21 земельный участок общей площадью более 54 га по программе «Земля за 1 рубль».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Уже предоставлен 21 земельный участок общей площадью свыше 54 га в 13 муниципальных образованиях. На сегодняшний день 19 подмосковных инвесторов заключили договоры аренды на землю за символическую плату и, таким образом, смогут теперь расширить своё производство в сфере импортозамещения», — рассказала зампред регионального правительства Анна Кротова.

Землю дают в аренду на три года, и, если бизнесмен успел за это время реализовать свой проект, он сможет выкупить её за 15% от кадастровой стоимости.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что льготную программу «Подмосковные 10 гектаров» расширят ввиду её высокой востребованности среди фермеров.