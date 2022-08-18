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В российской кинологической федерации рассказали, где оставлять животных на время отпуска

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, где оставлять животных на время отпуска.
В российской кинологической федерации рассказали, где оставлять животных на время отпуска
  • Gettyimages.ru
  • © Kemal Yildirim

В интервью Взгляду Голубев порекомендовал оставлять питомца у близких друзей или родственников, которые хорошо знакомы с животным, а если такой возможности нет, присмотреться к зоогостинице, частным передержкам с инструктором-кинологом или воспользоваться услугами догситтера.

При этом он отметил, что в любом случае необходимо заранее ознакомиться с условиями, в которых животное будет содержаться, убедиться, что ему будет комфортно находиться там, где его хотят оставить. Также следует рассказать об особенностях своей собаки, режиме дня, правилах кормления и общения с питомцем.

Ранее в беседе с «Радио 1» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский дал советы по защите собак от жары.

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