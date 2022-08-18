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Бочкарёв: в Москве планируют построить ещё 600 км дорог за 10 лет

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В Москве разрабатывают план строительства дорог и транспортных сооружений на период до 2032 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве планируют построить ещё 600 км дорог за 10 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Demin / EyeEm

«Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода — с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 годы, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей», — сказал Бочкарёв.

По его словам, программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов.

По предварительным оценкам, за этот период должно быть построено около 590 км улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода.

«Столь масштабные планы развития дорожной сети отвечают планам и перспективам развития Москвы и всей агломерации. Они позволят улучшить транспортную доступность многих районов города, сократят время, затрачиваемое в дороге, а значит, и повысят комфорт жизни в столице», — добавил Бочкарёв.

С 2011 года в столице построили 1121,3 км дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети.

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