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В Севастополе задержали подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов

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В Севастополе задержали двух подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов.
В Севастополе задержали подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Подельников задержали после очередной кражи, совершённой в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе. Полицейские остановили их автомобиль. Похищенные украшения на сумму более 1 млн рублей соучастники спрятали под капотом», — заявила Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что задержанные могут быть причастны к четырём другим похожим кражам, которые были совершены в 2022 году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Белоруссии.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму полиция задержала жителя Симферополя, который подозревается в серии краж из мечетей.

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