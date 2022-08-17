В Севастополе задержали подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Подельников задержали после очередной кражи, совершённой в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе. Полицейские остановили их автомобиль. Похищенные украшения на сумму более 1 млн рублей соучастники спрятали под капотом», — заявила Волк.
Возбуждено уголовное дело.
Предполагается, что задержанные могут быть причастны к четырём другим похожим кражам, которые были совершены в 2022 году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Белоруссии.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму полиция задержала жителя Симферополя, который подозревается в серии краж из мечетей.