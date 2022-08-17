Власти Нижегородской области рассказали о разработках региона в сфере ИИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Заседание провёл зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Нижегородская область — один из самых цифровых регионов, здесь мощнейший IT-кластер. В Нижнем проводится крупнейшая в России конференция «ЦИПР». Идёт процесс внедрения искусственного интеллекта», — сказал он.

Со своей стороны, Никитин заявил, что в регионе широко представлена сфера ИИ — как с экспертной, так и с продуктовой точки зрения.

«Свыше 1000 нижегородских исследователей и разработчиков и примерно 15 ИИ-компаний работают на международном рынке. Исследовательские команды наших вузов и НИИ ведут разработки новых методов и решений в широком спектре направлений ИИ и микроэлектроники», — сообщил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число лучевых исследований с применением ИИ превысило 5,5 млн за два года.