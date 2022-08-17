Риелтор Барсуков спрогнозировал снижение цен на вторичное жильё в Москве

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал снижение цен на вторичное жильё в Москве на 20—25% после сентября.

«Если мы посмотрим на размер кредитов, он уменьшается по сравнению с началом года у вторички. Средние ставки тоже отличаются», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, за счёт того, что цена на квартиры снизилась, ипотека по сегодняшним ставкам становится интереснее, но, для того чтобы она стала ещё более интересной, нужно либо снижение ключевой ставки на процент при оставлении цен на том же уровне, либо чтобы цены снизились ещё примерно на 10%.

«Тогда по текущим ставкам уже ипотека станет более интересной», — добавил Барсуков.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.