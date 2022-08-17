В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиум-наушников в российских магазинах
- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия».
15 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал о сокращении запасов премиум-наушников Sennheiser, Marshall, Sony, JBL и других в магазинах.
В министерстве, со своей стороны, заявили, что не все перечисленные бренды относятся к премиальным.
«Вопросы, непосредственно касающиеся дефицита поставок аудиотехники, могут прокомментировать основные торговые сети, маркетплейсы электроники и цифровой техники. Однако, исходя из статьи газеты, торговыми сетями дефицита продукции не наблюдается», — сказали в Минпромторге.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что за первые полгода 2022 года произошло снижение на 50% импортных поставок премиальных on-ear-наушников по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
«Со стороны Минпромторга России отмечаем недостаточную представленность продукции российского производства в профильных магазинах... На сегодняшний день в России работает порядка десяти производителей наушников — предприятий малого и среднего бизнеса», — заявили в ведомстве.
В Минпромторге добавили, что годовой объём производства этих компаний составляет до 8 тыс. наушников, что способно покрыть недостающее количество импортных товаров.