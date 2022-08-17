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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиум-наушников в российских магазинах

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В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиальных наушников в российских магазинах.
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с наличием премиум-наушников в российских магазинах
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия».

15 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал о сокращении запасов премиум-наушников Sennheiser, Marshall, Sony, JBL и других в магазинах.

В министерстве, со своей стороны, заявили, что не все перечисленные бренды относятся к премиальным.

«Вопросы, непосредственно касающиеся дефицита поставок аудиотехники, могут прокомментировать основные торговые сети, маркетплейсы электроники и цифровой техники. Однако, исходя из статьи газеты, торговыми сетями дефицита продукции не наблюдается», — сказали в Минпромторге.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что за первые полгода 2022 года произошло снижение на 50% импортных поставок премиальных on-ear-наушников по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

«Со стороны Минпромторга России отмечаем недостаточную представленность продукции российского производства в профильных магазинах... На сегодняшний день в России работает порядка десяти производителей наушников — предприятий малого и среднего бизнеса», — заявили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что годовой объём производства этих компаний составляет до 8 тыс. наушников, что способно покрыть недостающее количество импортных товаров.

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