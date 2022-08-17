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В гуманитарном центре «Единой России» рассказали о работе волонтёров в Херсонской области

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В гуманитарном центре «Единой России» рассказали, что волонтёры продолжают работу в Херсонской области.
В гуманитарном центре «Единой России» рассказали о работе волонтёров в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Помощь от гуманитарного центра получают жители не только Херсона, но и самых отдалённых сёл области. За два с половиной месяца мы раздали жителям более 710 т продуктов. При этом особое внимание мы уделяем медицинской помощи и обеспечению населения различными препаратами», — заявил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.

По его словам, также у волонтёров есть специальные наборы для семей с детьми до 18 лет.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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