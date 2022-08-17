В РСТ прокомментировали ситуацию с перелётами в Турцию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с перелётами в Турцию.

«Сейчас появились и новые турецкие перевозчики. Квоты ежемесячно обсуждаются авиационными властями и имеют тенденцию к расширению. Благодаря этим возможностям мы пришли к тому, что средний чек на билет в Турцию тоже сократился», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если в марте перелёт в Анталью и Стамбул стоил 100 тыс. рублей туда и обратно, то теперь средний чек по таким перевозкам составляет 50 тыс.

Как отметил Горин, спрос превышает предложение по перевозке в два раза.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.