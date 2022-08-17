В РСТ назвали Турцию и ОАЭ популярными зарубежными направлениями в бархатный сезон

Член Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов назвал популярные зарубежные направления в бархатный сезон.

«Прежде всего, приоритет получит направление, где есть прямой перелёт. Это, конечно же, Турция и Эмираты», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Арутюнова, своя доля рынка и у таких ближневосточных стран, как Катар и Бахрейн.

Как прогнозирует эксперт, может возрасти популярность направлений Юго-Восточной Азии.

«Конечно, отложенный спрос повлияет и на рост популярности направлений Юго-Восточной Азии, прежде всего это Пхукет, Бали», — пояснил он.

Эксперт добавил, что ещё одним традиционным направлением являются Мальдивы.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.