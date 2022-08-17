Телеведущая Чернова посоветовала не говорить фразу «Я вас услышал» на переговорах
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Об этом сообщает Life.ru.
Чернова задавала своим ученикам один и тот же вопрос на протяжении полутора лет: «После какой фразы, которую произносит потенциальный бизнес-партнёр, вы понимаете, что не станете подписывать с ним договор?»
Самым популярным ответом стала фраза «Я вас услышал». Второе место заняло слово «крайний» в значении «последний». На третьей позиции — слова с феминитивами.
Далее следует фраза «Мы вам сообщим/перезвоним».
«Не очень приятны на слух высокие голоса с восходящими интонациями, как будто вопрошающие что-то, такие люди звучат неуверенно», — отметила Чернова.
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