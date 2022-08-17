Телеведущая Чернова посоветовала не говорить фразу «Я вас услышал» на переговорах

Тренер по публичным выступлениям, телеведущая Ксения Чернова дала рекомендации по общению на деловых переговорах.

Об этом сообщает Life.ru.

Чернова задавала своим ученикам один и тот же вопрос на протяжении полутора лет: «После какой фразы, которую произносит потенциальный бизнес-партнёр, вы понимаете, что не станете подписывать с ним договор?»

Самым популярным ответом стала фраза «Я вас услышал». Второе место заняло слово «крайний» в значении «последний». На третьей позиции — слова с феминитивами.

Далее следует фраза «Мы вам сообщим/перезвоним».

«Не очень приятны на слух высокие голоса с восходящими интонациями, как будто вопрошающие что-то, такие люди звучат неуверенно», — отметила Чернова.

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