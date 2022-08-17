В Подмосковье рассказали о поступлении в бюджет 598 млрд рублей доходов с начала 2022 года

За первые семь месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Московской области поступило 598 млрд рублей, что составляет 60% к общему утверждённому объёму доходов бюджета области.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Отмечается, что сумма увеличилась на 14,4% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.

Кроме того, сообщается о росте доходов регионального бюджета на 77 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минэкономики Московской области Наталию Маслёнкину сообщал, что доходы бюджета региона за январь — июль составили 422,2 млрд рублей, это на 15,4% больше, чем за такой же период прошлого года.