В Подмосковье рассказали о поступлении в бюджет 598 млрд рублей доходов с начала 2022 года
- РИА Новости
Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Отмечается, что сумма увеличилась на 14,4% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.
Кроме того, сообщается о росте доходов регионального бюджета на 77 млрд рублей.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Минэкономики Московской области Наталию Маслёнкину сообщал, что доходы бюджета региона за январь — июль составили 422,2 млрд рублей, это на 15,4% больше, чем за такой же период прошлого года.