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На Ставрополье усилят меры противопожарной безопасности

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе заседания регионального кабинета министров поручил усилить меры по противодействию пожарам в регионе.
На Ставрополье усилят меры противопожарной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы края.

«К будущему сезону краевому министерству совместно с главами территорий необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу формирования минерализованных полос вдоль населённых пунктов. Они должны быть расширены, чтобы исключить возможность захода огня в поселения», — заявил губернатор.

Эти меры помогут снизить риски возгораний в населённых пунктах.

Ранее в МЧС заявили, что спасатели ликвидировали лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области.

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