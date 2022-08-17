На Ставрополье усилят меры противопожарной безопасности

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе заседания регионального кабинета министров поручил усилить меры по противодействию пожарам в регионе.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы края.

«К будущему сезону краевому министерству совместно с главами территорий необходимо со всей ответственностью подойти к вопросу формирования минерализованных полос вдоль населённых пунктов. Они должны быть расширены, чтобы исключить возможность захода огня в поселения», — заявил губернатор.

Эти меры помогут снизить риски возгораний в населённых пунктах.

Ранее в МЧС заявили, что спасатели ликвидировали лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области.