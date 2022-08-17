Правительство России выделит 1 миллиард рублей разработчикам оборудования для производства СПГ
Об этом, как пишет ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, «эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырёх проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства».
Мишустин напомнил, что одним из главных направлений развития отечественной энергетики является диверсификация экспорта.
Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о причинах роста цен на газ.
В беседе с ФАН он выразил мнение, что это связано со значительным сокращением предложения на европейском рынке, в том числе по СПГ. Также на фоне ограниченного предложения потребители всегда страхуются, стараясь приобрести максимальные объёмы.