Правительство России выделит 1 миллиард рублей разработчикам оборудования для производства СПГ

Правительство России выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат разработчиков на проведение научно-исследовательских работ при создании оборудования для производства сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, «эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырёх проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства».

Мишустин напомнил, что одним из главных направлений развития отечественной энергетики является диверсификация экспорта.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о причинах роста цен на газ.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это связано со значительным сокращением предложения на европейском рынке, в том числе по СПГ. Также на фоне ограниченного предложения потребители всегда страхуются, стараясь приобрести максимальные объёмы.