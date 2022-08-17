военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Правительство России выделит 1 миллиард рублей разработчикам оборудования для производства СПГ

Короткая ссылка
Правительство России выделит 1 млрд рублей на компенсацию затрат разработчиков на проведение научно-исследовательских работ при создании оборудования для производства сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, «эти средства позволят обеспечить запуск и частичное финансирование в текущем году четырёх проектов по созданию СПГ-оборудования для средне- и крупнотоннажного производства».

Мишустин напомнил, что одним из главных направлений развития отечественной энергетики является диверсификация экспорта.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о причинах роста цен на газ.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это связано со значительным сокращением предложения на европейском рынке, в том числе по СПГ. Также на фоне ограниченного предложения потребители всегда страхуются, стараясь приобрести максимальные объёмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить