В МВД Петербурга назвали число пострадавших в ДТП с участием такси
- РИА Новости
Как сообщает агентство «Невские Новости», с начала августа в городе произошло почти десять аварий с таксистами на Камышовой и Бухарестской улицах, Шлиссельбургском и Лахтинском проспектах, на проспекте Энергетиков, а также на внешней полосе КАД недалеко от Мурина.
С начала года в городе произошло 80 аварий с участием такси, 60 из них — по вине таксистов.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.