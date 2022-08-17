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В МВД Петербурга назвали число пострадавших в ДТП с участием такси

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В МВД Санкт-Петербурга сообщили, что в результате ДТП с участием такси с начала года в городе пострадали 105 человек, двое погибли.
В МВД Петербурга назвали число пострадавших в ДТП с участием такси
  • РИА Новости

Как сообщает агентство «Невские Новости», с начала августа в городе произошло почти десять аварий с таксистами на Камышовой и Бухарестской улицах, Шлиссельбургском и Лахтинском проспектах, на проспекте Энергетиков, а также на внешней полосе КАД недалеко от Мурина.

С начала года в городе произошло 80 аварий с участием такси, 60 из них — по вине таксистов. 

Ранее сайт kp.ru сообщил, что количество аварий с участием такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918.

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