Пропускную способность станции метро «ЦСКА» увеличили за счёт дополнительных турникетов

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции московского метро «ЦСКА» её пропускная способность выросла на 40%.

Об этом информирует РИАМО.

До этого пассажиры после соревнований во Дворце спорта «Мегаспорт» могли потерять при входе на станцию до 5 минут. Теперь пропускная способность входа на станцию выросла на 2 тыс. человек в час, исчезли очереди на вход.

«Мы запустили программу «Метро без очередей», чтобы в утренние и вечерние часы пик пассажиры могли быстрее проходить через турникеты. Задачу сделать метрополитен менее загруженным поставил и мэр Москвы Сергей Собянин», — уточнил Ликсутов.

По сообщениям НСН, в июне заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.