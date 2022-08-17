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Пропускную способность станции метро «ЦСКА» увеличили за счёт дополнительных турникетов

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Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции московского метро «ЦСКА» её пропускная способность выросла на 40%.
Пропускную способность станции метро «ЦСКА» увеличили за счёт дополнительных турникетов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИАМО.

До этого пассажиры после соревнований во Дворце спорта «Мегаспорт» могли потерять при входе на станцию до 5 минут. Теперь пропускная способность входа на станцию выросла на 2 тыс. человек в час, исчезли очереди на вход.

«Мы запустили программу «Метро без очередей», чтобы в утренние и вечерние часы пик пассажиры могли быстрее проходить через турникеты. Задачу сделать метрополитен менее загруженным поставил и мэр Москвы Сергей Собянин», — уточнил Ликсутов.

По сообщениям НСН, в июне заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.

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