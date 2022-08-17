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Назначена дата слушания дела о «профсоюзе» Навального

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Основатель ФБК* Алексей Навальный подал в Ковровский городской суд Владимирской области иск о признании незаконным официального предостережения, объявленного ему руководством колонии, где он отбывает срок по целому ряду уголовных дел. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 сентября 2022 года.
Назначена дата слушания дела о «профсоюзе» Навального
  • РИА Новости

Исковое заявление передано для рассмотрения судье К.С. Никифорову.

Из него следует, что в июле текущего года Навальный направил в адрес руководителя ФСИН и начальника ИК-6 уведомление о создании профсоюза «Промзона», а также уведомление о вступлении в него.

4 августа ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения административного правонарушения».

В сообщении Ковровского горсуда отмечается, что истец считает объявленное ему предостережение незаконным.

Алексей Навальный в настоящее время находится в ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание по нескольким уголовным делам.

Совокупно он получил 9 лет колонии строгого режима.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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