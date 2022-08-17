Назначена дата слушания дела о «профсоюзе» Навального
- РИА Новости
Исковое заявление передано для рассмотрения судье К.С. Никифорову.
Из него следует, что в июле текущего года Навальный направил в адрес руководителя ФСИН и начальника ИК-6 уведомление о создании профсоюза «Промзона», а также уведомление о вступлении в него.
4 августа ему было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения административного правонарушения».
В сообщении Ковровского горсуда отмечается, что истец считает объявленное ему предостережение незаконным.
Алексей Навальный в настоящее время находится в ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание по нескольким уголовным делам.
Совокупно он получил 9 лет колонии строгого режима.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.