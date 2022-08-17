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В Москве более 500 т техники сдали на утилизацию с помощью «Вывоза ненужных вещей»

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В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на утилизацию и переработку сдали более 500 т техники и металлических предметов.
В Москве более 500 т техники сдали на утилизацию с помощью «Вывоза ненужных вещей»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

С октября 2021 года сервис помог вывезти на переработку 5,7 тыс. стиральных машин, 5,6 тыс. холодильников, 801 посудомоечную машину, 2,1 тыс. электрических и 2,2 тыс. газовых плит.

С начала 2022 года поступило 16 заявок на вывоз автомобилей, не подлежащих ремонту.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заполнить онлайн-форму на сайте.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, как сообщало НСН, рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».

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