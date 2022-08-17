Машины из Германии и Японии стали наиболее популярными на вторичном рынке в России

Машины из Германии и Японии стали наиболее популярными на рынке вторичных автомобилей среди жителей России.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал «Авто.ру».

Эксперты рассказали, что доля предложений по подержанным автомобилям иностранных марок не старше двух лет на российском рынке выросла почти втрое.

Как сообщили аналитики компании, несмотря на то, что лидером предложения среди автомобилей с пробегом является Lada, отечественные модели на «Авто.ру» встречаются реже, чем модели из Германии (22,7%) или Японии (26,3%).

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.