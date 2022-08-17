Беспилотник спас в Анапе тонущего в море человека

Беспилотник спас на Черноморском побережье в Анапе тонущего мужчину. Об этом сообщили в мэрии города.

Как сообщается в Telegram-канале мэрии, на Центральном пляже далеко за пределами разрешённой зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник.

«Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения», — говорится в сообщении.

Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь.

Ранее, как сообщило издание «Янтарный край», в Калининградской области прошли учения по поиску и спасению людей в Балтийском море, в которых принял участие целый ряд различных служб и ведомств.