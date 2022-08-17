военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Беспилотник спас в Анапе тонущего в море человека

Короткая ссылка
Беспилотник спас на Черноморском побережье в Анапе тонущего мужчину. Об этом сообщили в мэрии города.
Беспилотник спас в Анапе тонущего в море человека
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале мэрии, на Центральном пляже далеко за пределами разрешённой зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник.

«Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения», — говорится в сообщении.

Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь.

Ранее, как сообщило издание «Янтарный край», в Калининградской области прошли учения по поиску и спасению людей в Балтийском море, в которых принял участие целый ряд различных служб и ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить