Беспилотник спас в Анапе тонущего в море человека
- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале мэрии, на Центральном пляже далеко за пределами разрешённой зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи. Дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник.
«Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения», — говорится в сообщении.
Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь.
Ранее, как сообщило издание «Янтарный край», в Калининградской области прошли учения по поиску и спасению людей в Балтийском море, в которых принял участие целый ряд различных служб и ведомств.