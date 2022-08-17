Аксёнов заявил о двух сохраняющихся очагах тления после детонации снарядов на севере Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Джанкойском районе полуострова зафиксированы два тлеющих очага после детонации снарядов, сохраняются риски возгорания и взрывов.

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там ещё тлеют два небольших очага, то есть (существуют. — RT) риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 — 08:20», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что планируется привлечь авиацию для тушения пожара на месте детонации боеприпасов.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.