Аксёнов заявил о двух сохраняющихся очагах тления после детонации снарядов на севере Крыма
«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там ещё тлеют два небольших очага, то есть (существуют. — RT) риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 — 08:20», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что планируется привлечь авиацию для тушения пожара на месте детонации боеприпасов.
Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.
Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.