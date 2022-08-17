В России стоимость ремонта квартир выросла примерно на 30% за год

Специалисты заявили, что стоимость ремонтных работ в жилых помещениях в России выросла на 20—30% за год.

Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала «Известиям», что за последний год стоимость ремонта квартир увеличилась примерно на 30%, а некоторые сметные работы подорожали вдвое (например, устройство технического освещения).

По оценке заместителя директора федеральной компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, стоимость ремонта увеличилась на 20—25%.

Это произошло за счёт подорожания основных стройматериалов, а также расценок рабочих. Сказался и дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года, уточнила эксперт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.