В Подмосковье дали старт строительству Южно-Лыткаринской автомагистрали

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству Южно-Лыткаринской автомагистрали, которая пройдёт от Варшавского шоссе в Ленинском округе до микрорайона Зенино в Люберцах.

Об этом сообщает «Радио 1».

На трассе запланировано 10 транспортных развязок, одна из которых свяжет Юго-Восточную хорду и Симферопольское шоссе.

Ещё одна развязка соединит Северо-Восточную хорду и автодорогу М-12 «Москва — Казань».

«В народе Южно-Лыткаринскую дорогу уже назвали ЮЛА. Сегодня начата активная стадия строительства, причём не на одном, а сразу на трёх участках. Это сделано для того, чтобы быстрее сдать дорогу. Задача — построить её досрочно, в 2025 году», — отметил Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.