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Кисловодск принял более 200 тысяч туристов с начала года

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Кисловодск принял свыше 200 тыс. туристов в январе — июле 2022 года, что на 25% больше, чем годом ранее.
Кисловодск принял более 200 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Наибольшая загруженность с начала 2022 года наблюдалась в период майских праздников. Также максимальная загрузка планируется в бархатный сезон — в сентябре и октябре», — заявил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, всего Кисловодск рассчитывает принять более 400 тыс. туристов в 2022 году.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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