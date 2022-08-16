Кисловодск принял более 200 тысяч туристов с начала года

Кисловодск принял свыше 200 тыс. туристов в январе — июле 2022 года, что на 25% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Наибольшая загруженность с начала 2022 года наблюдалась в период майских праздников. Также максимальная загрузка планируется в бархатный сезон — в сентябре и октябре», — заявил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, всего Кисловодск рассчитывает принять более 400 тыс. туристов в 2022 году.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.