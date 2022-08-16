В Москве направили 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года

В Москве направили около 22 млрд рублей на поддержку бизнеса за пять месяцев 2022 года.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил мэр Сергей Собянин, столица помогает бизнесу, который работает на импортозамещение и создаёт рабочие места.

«За почти полгода город выделил на помощь малому и среднему бизнесу около 22 млрд рублей. Среди получателей городских грантов и льготных кредитов — производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения, детские центры и так далее», — рассказал он.

Ранее НСН со ссылкой на вице-мэра Москвы Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.