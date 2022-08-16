Полумарафон «Лужники» пройдёт 21 августа

Полумарафон «Лужники» состоится 21 августа.

Помимо основного забега, запланирован заезд на хендбайках и гоночных колясках. Программа включает и детский забег. Также пройдёт командная эстафета для всех желающих.

Участники полумарафона увидят Лужнецкую набережную, высотку на Котельнической, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Кремль.

Старт и финиш по-прежнему расположены на территории «Лужников».

«Бегуны выйдут на старт и финишируют на Фестивальной площади, с которой открывается панорамный вид на здание МГУ», — говорится в сообщении.

Эстафета также пройдёт по основному маршруту полумарафона.