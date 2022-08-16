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Сотрудник РАН рассказал об отличиях новой орбитальной станции от МКС

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.
Сотрудник РАН рассказал об отличиях новой орбитальной станции от МКС
  • Gettyimages.ru

В интервью «Радио 1» Эйсмонт рассказал, что новая орбитальная станция в пять-шесть раз меньше МКС по массе и имеет отличное отклонение орбит, что позволяет видеть с неё всю территорию России и всю Арктику.

«С другой стороны, что её сильно отличает, это иное отклонение орбит. Имеется ввиду угол между плоскостью орбиты и экватором. Здесь он 97°, тогда как у МКС показатель составляет 51,5°. Вот эта орбита — она ретроградная, то есть отклоняется в другую сторону — не по вращению Земли, а в противоположную. Это позволяет с данной орбиты видеть всю территорию России и всю Арктику», — объяснил он.

Кроме того, планируется упростить режим использования станции для того, чтобы космонавты прибывали на станцию, устанавливали нужные приборы, проверяли их, проводили исследования и, если всё в порядке, отбывали на Землю.

Накануне российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.

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