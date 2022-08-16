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В Российской гильдии риелторов дали советы по безопасной аренде квартиры в Москве

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Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев дал советы по безопасной аренде квартиры в Москве.
В Российской гильдии риелторов дали советы по безопасной аренде квартиры в Москве
  • РИА Новости

В беседе с Общественной службой новостей он рекомендовал обратить внимание на транспортную доступность и удалённость от метро.

Как считает Апрелев, также необходимо определиться, какая именно нужна квартира (например, комфортно ли в выбранном районе).

Кроме того, нужно решить, обязателен ли свежий ремонт, какая требуется мебель.

По словам эксперта, от таких факторов зависит конечная цена.

Апрелев также напомнил о важности правильного составления договора.

«Не забывайте про гарантийный взнос (так называемая комиссия). На весь срок он остаётся у собственника, и только после окончания договора найма или аренды эти денежные средства возвращаются нанимателю», — добавил эксперт.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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