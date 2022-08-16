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Автоэксперт Попов высказался о стойкости современных машин к коррозии

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Автоэксперт Дмитрий Попов высказался о стойкости современных машин к коррозии.
Автоэксперт Попов высказался о стойкости современных машин к коррозии
  • Gettyimages.ru

«Если мы начнём делать автомобили из нержавейки, то они у нас все будут позолоченными. Процедуре оцинкования подвергаются ключевые точки автомобилей, которые сейчас производятся», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Попов, некоторые производители отказались от полноценного оцинкования автомобилей, чтобы сохранить спрос.

«Японцы, например, начали ограничивать вложения в оцинкование кузовов для того, чтобы создать спрос, потому что, когда кузов не гниёт, а двигатель не ломается, то спрос на покупку авто резко падает. Этот тренд присутствует и во многих других видах техники», — пояснил эксперт.

Он добавил, что большая часть выпускаемых машин имеет антикоррозийную обработку днища, колёсных арок и брызговиков.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

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