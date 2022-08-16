В Самаре пройдёт аукцион по продаже исторических домов

В Самаре 19 августа пройдёт первый в России аукцион «Оплатил — обладай» по продаже исторических домов, находящихся в аварийном состоянии.

Как сообщает sovainfo.ru, аукцион состоится в рамках форума инвесторов в историческую недвижимость «Ярмарка домов», где эксперты из разных городов будут обсуждать, как начать массовую реновацию исторической недвижимости через передачу или продажу её инвесторам.

Первыми лотами аукциона станут муниципальные расселённые аварийные здания, а также объекты культурного наследия.

Форум пройдёт в Самаре 18 и 19 сентября.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё с начала программы реновации.