В Нижнем Новгороде прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР

В Нижнем Новгороде в Мининском университете с 4 по 13 августа прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР в рамках федерального проекта «Университетские смены».

Как сообщает pravda-nn.ru, проект реализован при поддержке регионального Министерства образования.

В программе мероприятий «Нижний Новгород — наследие России» подростков знакомили с культурой и историей Нижнего Новгорода.

Были организованы прогулки по Верхневолжской набережной, парку «Швейцария», набережной Фёдоровского и Стрелке, а также посещение зоопарка «Лимпопо» и дельфинария.

Кроме того, подростков познакомили с инфраструктурой Мининского университета, рассказали о направлениях подготовки и о возможностях обучения.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.