военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Нижнем Новгороде прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде в Мининском университете с 4 по 13 августа прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР в рамках федерального проекта «Университетские смены».
В Нижнем Новгороде прошла вторая смена летнего отдыха подростков из ДНР
  • РИА Новости

Как сообщает pravda-nn.ru, проект реализован при поддержке регионального Министерства образования.

В программе мероприятий «Нижний Новгород — наследие России» подростков знакомили с культурой и историей Нижнего Новгорода.

Были организованы прогулки по Верхневолжской набережной, парку «Швейцария», набережной Фёдоровского и Стрелке, а также посещение зоопарка «Лимпопо» и дельфинария.

Кроме того, подростков познакомили с инфраструктурой Мининского университета, рассказали о направлениях подготовки и о возможностях обучения.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить