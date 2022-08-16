Единая инфосистема электронных путёвок заработает в тестовом режиме с сентября

Единая информационная система электронных путёвок заработает в тестовом режиме с 1 сентября.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Все данные российских туристов, а также сведения о приобретаемых ими турах будут заноситься в особый цифровой реестр. Сами путешественники получат QR-код с зашифрованной информацией.

«На сегодняшний день мы, к сожалению, не знаем, сколько туристических продуктов у нас продаётся, в каких направлениях, какие операторы и агенты в этом участвуют. Соответственно, возникает очень много серых зон, в которых появляется пространство для организации мошеннических схем. С введением электронных путевок мы получим возможность чётко понимать все эти процессы», — заявил председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

По его словам, также удастся отслеживать от начала до конца всех контрагентов и все финансовые маршруты.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.