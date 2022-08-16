Бочкарёв: на МЦД построят 12 путепроводов за пять лет

До 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) построят 12 путепроводов, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в настоящее время строится и проектируется восемь таких сооружений. Их общая протяжённость превышает 2,2 км.

Ведётся подготовка градостроительной документации к строительству ещё четырёх путепроводов.

«В период с 2011 до 2021 года в городе построено 12 путепроводов. С учётом планов на ближайшие годы уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе», — добавил заместитель мэра.

Во вторник, 16 августа, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД (МЦД-4).