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В Пермском марафоне примут участие олимпийские чемпионы

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В Пермском марафоне, который состоится 3 и 4 сентября, примут участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам — Александром Легковым, Татьяной Сориной, Денисом Спицовым и Вероникой Степановой.
В Пермском марафоне примут участие олимпийские чемпионы
  • Gettyimages.ru

Как сообщает kp.ru, в таком формате соревнования будут проводиться впервые.

Марафон пройдёт в формате командной эстафеты. Четыре участника команды будут должны преодолеть по 10,55 км. Всего длина марафонской дистанции составит 42,195 км.

Попасть в команду олимпийского чемпиона может любой зарегистрированный желающий старше 18 лет, имеющий результат преодоления дистанции 10 км не более чем за 55 минут.

Подать заявку можно до 20 августа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что участниками Дня физкультурника в Московской области стали более 193 тыс. человек.

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