В Пермском марафоне примут участие олимпийские чемпионы

В Пермском марафоне, который состоится 3 и 4 сентября, примут участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам — Александром Легковым, Татьяной Сориной, Денисом Спицовым и Вероникой Степановой.

Как сообщает kp.ru, в таком формате соревнования будут проводиться впервые.

Марафон пройдёт в формате командной эстафеты. Четыре участника команды будут должны преодолеть по 10,55 км. Всего длина марафонской дистанции составит 42,195 км.

Попасть в команду олимпийского чемпиона может любой зарегистрированный желающий старше 18 лет, имеющий результат преодоления дистанции 10 км не более чем за 55 минут.

Подать заявку можно до 20 августа.

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