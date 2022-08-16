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Китайский автопром лидирует на российском рынке в 2022 году

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По данным аналитической компании «Автостат», в России во II квартале текущего года 80% новых автомобилей импортного производства завозятся из Китая.
Китайский автопром лидирует на российском рынке в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В 2022 году пик импортируемых автомобилей пришёлся на февраль 2022 года. Тогда в Россию было ввезено более 32 тыс. машин. Доля новых автомобилей составила 65%.

Среди стран в I квартале текущего года в сегменте новых легковых автомобилей лидировали Китай (28,3%), Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%).

Во II квартале ситуация изменилась. В лидерах также Китай (80,6%), на втором месте Южная Корея (7%), на третьем — Япония (2,6%).

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