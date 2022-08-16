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Автоэксперты рассказали о перспективах индийских автомобилей на российском рынке

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Автоэксперты рассказали, что интерес Индии к российскому рынку пока не очень большой, хотя в Индии распространён сегмент недорогих автомобилей.
Автоэксперты рассказали о перспективах индийских автомобилей на российском рынке
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Вечерней Москвой» автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что индийские внедорожники представляют интерес для российского рынка в том числе за счёт их невысокой цены.

По его мнению, для их успеха в России необходимо, чтобы цена доставки, растаможки, сертификации по российским стандартам и организации дилерской сети не привела к росту стоимости автомобиля.

Автоэксперт Кирилл Бревдо также отметил невысокую цену индийских автомобилей. Он считает, что сейчас индийские автомобили будут востребованы на российском рынке.

Бревдо заметил, что для успешного прихода индийских авто в Россию необходимо наладить в стране их производство, но пока индийцы не проявляют желания работать в этом направлении. Он считает, что растущий спрос на бюджетные авто в России и меры со стороны государства способны пробудить у Индии интерес.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Авто.ру» опубликовала данные опроса, в котором жители России рассказали о критериях выбора автомобиля с пробегом.

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