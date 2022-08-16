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Автоюрист Радько назвал объявления о распродажах автомобилей мошенничеством

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Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи.
Автоюрист Радько назвал объявления о распродажах автомобилей мошенничеством
  • Gettyimages.ru

Объявления о распродажах машин — это мошенничество, сказал он в разговоре с URA.RU.

«Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается, никакой рекламы не даётся», — предупредил Радько.

Автоюрист добавил, что специальные предложения, наоборот, могут быть способом вынудить покупателя купить более дорогое авто.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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