Автоюрист Радько назвал объявления о распродажах автомобилей мошенничеством
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Объявления о распродажах машин — это мошенничество, сказал он в разговоре с URA.RU.
«Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается, никакой рекламы не даётся», — предупредил Радько.
Автоюрист добавил, что специальные предложения, наоборот, могут быть способом вынудить покупателя купить более дорогое авто.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.