Автоюрист Радько назвал объявления о распродажах автомобилей мошенничеством

Автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи.

Объявления о распродажах машин — это мошенничество, сказал он в разговоре с URA.RU.

«Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается, никакой рекламы не даётся», — предупредил Радько.

Автоюрист добавил, что специальные предложения, наоборот, могут быть способом вынудить покупателя купить более дорогое авто.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.