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Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей из-за экстремистских каналов

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 7 млн рублей Telegram за неудаление экстремистской информации.
Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей из-за экстремистских каналов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным Telegram Messenger, Inc. в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП России и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — огласил решение судья.

Уточняется, что в одном из Telegram-каналов были размещены посты о методах саботажа, призванных вызвать задержки поездов. Вместе с этим речь шла и о белорусских Telegram-каналах партизанских отрядов с аналогичными постами.

Ранее суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за бот с данными военных.

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