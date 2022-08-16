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Армения стала самым популярным среди жителей России направлением для путешествий

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Самыми популярными среди жителей России направлениями для авиапутешествий за рубеж этим летом стали Армения, Киргизия и Узбекистан.
Армения стала самым популярным среди жителей России направлением для путешествий
  • Gettyimages.ru

Об этом говорят результаты исследования, проведённого «АльфаСтрахованием» и аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которые опубликовала «Газета.Ru».

Зарубежные перелёты в этом году составляют 11% от общего числа, при этом самые популярные направления — Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Белоруссия.

Наряду с этим сообщается, что самое популярное направление для путешествий на поезде этим летом — между Москвой и Санкт-Петербургом.

На автобусах жители России предпочитают ехать в Ростов-на-Дону.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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