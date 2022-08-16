Аксёнов заявил о сгоревших домах в результате диверсии на севере Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о сгоревших частных домах в результате диверсии на севере Крыма.

«Дома повреждённые есть, уже было видно. Есть и сгоревшие несколько домов. Сейчас, когда подъезжали непосредственно к складам, где тление идёт, видели, что ряд частных домов загорелись. Сейчас не пускаем людей в зону оцепления, чтобы не рисковать жизнями», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что после того, как детонация прекратится, к работе приступит комиссия по данному происшествию.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.