В Москве благоустраивают территории у станции «Марьина Роща» БКЛ метро

В столице начались работы по благоустройству территорий около станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Ключевой задачей проекта, по словам заммэра Петра Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции «Марьина Роща» БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.

«По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущёвском Валу. Там сделаем новые функциональные зоны для отдыха и занятий спортом», — отметил Бирюков.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.