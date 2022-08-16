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В Москве благоустраивают территории у станции «Марьина Роща» БКЛ метро

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В столице начались работы по благоустройству территорий около станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
В Москве благоустраивают территории у станции «Марьина Роща» БКЛ метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Ключевой задачей проекта, по словам заммэра Петра Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции «Марьина Роща» БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.

«По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущёвском Валу. Там сделаем новые функциональные зоны для отдыха и занятий спортом», — отметил Бирюков.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

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