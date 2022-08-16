В Москве благоустраивают территории у станции «Марьина Роща» БКЛ метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Ключевой задачей проекта, по словам заммэра Петра Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции «Марьина Роща» БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.
«По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на Шереметьевской улице и пустырь на Сущёвском Валу. Там сделаем новые функциональные зоны для отдыха и занятий спортом», — отметил Бирюков.
Ранее, по сообщениям «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.