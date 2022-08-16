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Поток иностранных туристов в Россию сократился на 95—97% за три года

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что за последние три года поток иностранных туристов в Россию упал в среднем на 95—97%.
Поток иностранных туристов в Россию сократился на 95—97% за три года
  • РИА Новости

Из-за пандемийных ограничений, отсутствия электронных виз, невозможности проведения оплаты с помощью карт зарубежных банков и отсутствия прямого авиасообщения общий процент падения турпотока в Россию составил в среднем 95—97%, отметил эксперт в разговоре с «Известиями».

«Это касается всех стран без исключения, и Европа здесь совершенно ни при чём. Рынки Ближнего Востока, Латинской Америки показывают такую же тенденцию», — уточнил Горин.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, прошёл в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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