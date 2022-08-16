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Количество предложений студий в новостройках Москвы выросло в два раза за два года

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Аналитики «Метриума» проанализировали данные по продажам недвижимости в Москве и выяснили, что за два года число студий в новостройках всех классов и типов выросло до 9,3 тыс. — это в два раза больше, чем в 2020 году.
Количество предложений студий в новостройках Москвы выросло в два раза за два года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что студии в массовом сегменте рынка образуют 31% предложения, их доля увеличилась с 9 до 22%. Только в элитных новостройках их доля сокращалась, а в июле 2022 года студии пропали из продажи в этом сегменте.

По сравнению с 2020 годом выросли доли в продажах однокомнатных квартир и апартаментов (с 30 до 32%).

Меньше стало двухкомнатных квартир (с 36 до 26%), трёхкомнатных квартир (с 16 до 11%) и квартир с четырьмя и более комнатами (с 2 до 1%).

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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