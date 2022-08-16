Психолог Дворкина назвала частые ошибки посетителей сайтов знакомств

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина перечислила главные ошибки, которые совершают желающие найти пару на сайтах знакомств.

Главная ошибка — неверно составленная анкета (фото, текст), то есть неправильное позиционирование себя в интернете, заявила она в разговоре с URA.RU.

«Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — перечислила Дворкина.

Психолог объяснила, что слишком быстрые встречи после знакомства в интернете могут привести к общему разочарованию. Чёткое понимание целей знакомств избавляет от встреч с нежелательными кандидатами, заключила психолог.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.