Психолог Дворкина назвала частые ошибки посетителей сайтов знакомств
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Главная ошибка — неверно составленная анкета (фото, текст), то есть неправильное позиционирование себя в интернете, заявила она в разговоре с URA.RU.
«Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — перечислила Дворкина.
Психолог объяснила, что слишком быстрые встречи после знакомства в интернете могут привести к общему разочарованию. Чёткое понимание целей знакомств избавляет от встреч с нежелательными кандидатами, заключила психолог.
Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.