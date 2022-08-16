военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Дворкина назвала частые ошибки посетителей сайтов знакомств

Короткая ссылка
Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина перечислила главные ошибки, которые совершают желающие найти пару на сайтах знакомств.
Психолог Дворкина назвала частые ошибки посетителей сайтов знакомств
  • Gettyimages.ru

Главная ошибка — неверно составленная анкета (фото, текст), то есть неправильное позиционирование себя в интернете, заявила она в разговоре с URA.RU.

«Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — перечислила Дворкина.

Психолог объяснила, что слишком быстрые встречи после знакомства в интернете могут привести к общему разочарованию. Чёткое понимание целей знакомств избавляет от встреч с нежелательными кандидатами, заключила психолог.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить