Эксперт Курзякова рассказала, зачем нужна безымянная банковская карта

Директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова рассказала, для чего необходима безымянная банковская карта.

В интервью агентству «Прайм» эксперт объяснила, что сейчас многие россияне заинтересованы в возможности скрытия своих персональных данных.

«Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту», — отметила Курзякова.

Также, рассказала эксперт, банки предлагают выпустить привязанную к отрытому счёту цифровую карту, по которой покупки совершаются с помощью мобильного телефона.

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