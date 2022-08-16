Эксперт Курзякова рассказала, зачем нужна безымянная банковская карта
В интервью агентству «Прайм» эксперт объяснила, что сейчас многие россияне заинтересованы в возможности скрытия своих персональных данных.
«Поэтому некоторые банки сегодня выпускают карты с данными на оборотной стороне или предлагают оформить безымянную карту», — отметила Курзякова.
Также, рассказала эксперт, банки предлагают выпустить привязанную к отрытому счёту цифровую карту, по которой покупки совершаются с помощью мобильного телефона.
Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.