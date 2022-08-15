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В Мосгордуме рассказали о развитии интеллектуальных кластеров в столице

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Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева рассказала о развитии интеллектуальных кластеров в столице.
В Мосгордуме рассказали о развитии интеллектуальных кластеров в столице
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

«В Москве принята концепция, что любые разрешения на строительство даются только в случае, если есть понимание, какие там рабочие места. Это IT-сфера и высокие технологии. Очень большое внимание (уделяется. — RT) сфере дизайна, создан дизайн-технопарк, где в том числе развивают промышленный дизайн», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Николаевой, также развиваются сфера переработки, фармпроизводство.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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