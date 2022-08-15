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Автоэксперт Мартыненко призвал сохранять спокойствие, если машина сломалась в глухой местности

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Руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, что делать, если машина сломалась в глухой местности.
Автоэксперт Мартыненко призвал сохранять спокойствие, если машина сломалась в глухой местности
  • Gettyimages.ru
  • © Nevena1987

«Если вы один в безлюдном месте, то первое, что нужно, — это не паниковать. Паника отключает разум. Вообще, нужно смотреть, когда вы выезжаете, когда начинает темнеть. Многие не учитывают временной фактор: вечером выехали, начинает темнеть — и это приводит к большим приключениям», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, перед поездкой нужно быть готовым к различным форс-мажорным ситуациям.

Как отметил Мартыненко, в идеале лучше не выезжать в одиночку, поскольку может понадобиться какая-то помощь.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

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