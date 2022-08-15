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Несколько площадок в Москве отказались проводить у себя поэтический вечер на тему спецоперации

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Площадки «ДК «Рассвет» и студия «Фотофактура» в Москве отказались проводить у себя поэтический вечер RT на тему специальной военной операции по защите Донбасса.
Несколько площадок в Москве отказались проводить у себя поэтический вечер на тему спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © brazzo

Телеканал RT готовит поэтический вечер, на котором поэты будут читать стихи на тему специальной военной операции, а музыкальные группы представят свои произведения, посвящённые СВО.

Однако при поиске площадок в Москве телеканал столкнулся с отказом представителей некоторых из них в связи с тематикой мероприятия (спецоперация на Украине).

В частности, представители площадки «ДК «Рассвет» изначально подтвердили бронь, но впоследствии, узнав, что мероприятие посвящено СВО, заявили, что у них всё забронировано до конца года.

В студии «Фотофактура» также заявили о нежелании иметь дело с данной тематикой.

Мероприятие запланировано на первую половину октября в Москве.

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